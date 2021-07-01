Haber Giriş: 1 Temmuz 2021 Perşembe 03:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da park halindeki 3 aracın lastikleri kesildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'da, park halindeki minibüs ile 2 otomobilin lastiklerine kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi.
Adana'da alınan bilgiye göre, Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki araçlara zarar verildiği ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Polis, park halindeki minibüs ve otomobillerin lastiklerinin bıçakla kesildiğini tespit etti.
Olaya karışan şüphelilerin kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Adana
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