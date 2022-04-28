TUS tercih sonuçları açıklandı. 19 Nisan ve 26 Nisan tarihleri aralığında alınan TUS tercihlerinin sonuçları 28 Nisan’dan itibaren sorgulanabilecek.

19 - 26 Nisan 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan 2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 1. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 28 Nisan 2022 tarihinde saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

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