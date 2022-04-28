Haber Giriş: 28 Nisan 2022 Perşembe 17:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TUS tercih sonuçları açıklandı: TUS 2022 yerleştirme sonuçları nereden sorgulanır?
TUS tercih sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı. Peki, TUS tercih sonuçları nereden sorgulanır?
TUS tercih sonuçları açıklandı. 19 Nisan ve 26 Nisan tarihleri aralığında alınan TUS tercihlerinin sonuçları 28 Nisan’dan itibaren sorgulanabilecek.
19 - 26 Nisan 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan 2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 1. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 28 Nisan 2022 tarihinde saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.
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