Bingöl’ün Karlıova ilçesinde vatandaşlara 10 bin adet fidan dağıtıldı. Bingöl’ün Karlıova ilçesinde vatandaşlara ücretsiz olarak 10 bin adet fidan toprakla buluşturulmak üzere dağıtıldı.

Dağıtım hakkında açıklama yapan Bingöl Orman İşletme İl Müdürü İbrahim Börü, “Bingöl Orman İşletme Müdürlüğümüzce, Karlıova İlçesinde 4 bin adet Badem, 4 bin adet Sarıçam ve 2 bin adet Sedir olmak üzere toplamda 10 bin adet fidan toprakla buluşturulmak üzere ücretsiz olarak vatandaşlarımıza dağıtıldı” dedi.