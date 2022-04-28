Kağıthane Belediyesi tarafından kış aylarında ekilen laleler baharın gelmesiyle filizlendi.

On binlerce lale, Kağıthane'de renk cümbüşü oluşturdu. Kağıthane Belediyesi tarafından kış aylarında ekilen laleler baharın gelmesiyle filizlenerek Kağıthane'de renk cümbüşü oluşturdu.

Vatandaşlar lalelerle birlikte bol bol fotoğraf çektirdi. Kağıthane Belediyesi, bu yıl Hasbahçe başta olmak üzere park ve mesire yerleri, köprü ve yol güzergahlarına 300 bin lale ekimi yaptı. Osmanlı Devleti döneminde de laleleriyle meşhur olan Kağıthane, Evliya Çelebi'nin Seyahatname adlı eserinde kendine ''Lale vakti Kağıthane’ye gelenlerin aklı perişan olur'' cümlesiyle yer bulmuştu.

Erguvanlar çiçek açtı Lalelerle birlikte İstanbul'un simgesi erguvanlar da çiçek açtı. Sadabad'da erguvan ağaçları baharın yeşiline mor ve pembeleriyle renk kattı. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, seçimden önce vatandaşlara Kağıthane’yi daha çok yeşille buluşturacaklarının sözünü verdiğini hatırlatarak, `Bugüne kadar 25 bin ağaç diktik. Yeni Yeşil Alanlar, Yeşil Enerji Uygulamaları, Çevre ve Geri Dönüşüm Merkezi, Millet Bahçesi, Botanik Park, Yeşil Koridor gibi çevreyi ve doğayı korumaya yönelik çok önemli projelerimiz var. Projelerimiz ayrıca Kağıthane’nin havasının, suyunun, sokağının temiz kalmasına yardımcı olacak. Özellikle bu ay tüm İstanbulluları rengarenk çiçeklerin eşsiz güzelliklerini görmeye Kağıthane’ye davet ediyorum’’ diye konuştu.



