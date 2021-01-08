Türkiye'nin yeni uydusu Türksat 5A, Türkiye saatiyle 05.15'de ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden başarıyla fırlatıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5A'nın, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral üssünden uzaya fırlatılması dolayısıyla eş zamanlı Türksat Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen programa katıldı.

Türkiye'nin yeni uydusu Türksat 5A, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral üssünden uzaya fırlatılıyor. https://t.co/T5Y8ApQbXa — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 8, 2021

Türksat 5B haziran ayında fırlatılacak

Bakan Karaismailoğlu, "Cumhurbaşkanımızın desteği ve vizyonu ile bu işler oluyor. Dünyanın en kaliteli işlerini yapıyoruz. İnşallah uzayda da uydumuzu vatandaşımızın hizmetine sunacağız." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Türksat 5B uydusunun da haziran ayında fırlatılmasının planlandığını söyledi.

"Bu başarıya imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Bakan Karaismailoğlu, TRT Haber'e yaptığı açıklamada, "Ülkemiz için gurur dünya için örnek projeler. Tüm emek veren mesai arkadaşlarımızla birlikte bu başarıya imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Uydumuz 4 aylık bir yolculuğunun ardından yörüngede yerine yerleşecek. Tüm alanlarda olduğu gibi uzayda da çalışmalarımıza devam edeceğiz. 5A ile uzaydaki gücümüz, yayın kalitemiz, kapsama alanımız artacak. 5B'nin çalışmaları da bitti testlerini yapıyoruz. Haziran ayında fırlatılmasını planlıyoruz." diye konuştu.

Yerli ve milli Türksat 6A ile ilgili çalışmaların da devam ettiğini aktaran Karaismailoğlu, Türksat 6A'nın da 2022'nin ilk aylarında fırlatılmasının planlandığını kaydetti.

Karaismailoğlu, söz konusu gelişmelerin devamında uzaya insan gönderme çalışmalarının geleceğine işaret ederek, yeni neslin bu konulara çok meraklı olduğunu, önümüzdeki yıllarda da bunların görüleceğini sözlerine ekledi.

"35'inci dakikadan sonra ilk sinyal geldi"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türksat 5A uydumuzdan 35'inci dakikadan sonra ilk sinyal geldi. Uydumuz, yolculuğuna devam ediyor. Bu yolculuk 4 ay sürecek. Daha sonra testlerimizi yapacağız ve uydu faaliyete alınacak." dedi.

Türkiye'den heyet uydunun fırlatılışını Cape Canaveral Üssü'nde izledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen ve beraberindeki bürokratlar, uydunun fırlatılışını Cape Canaveral Üssü'ndeki fırlatma merkezinde düzenlenen törende izledi.

Türkiye'nin 5'inci nesil uydusu Türksat 5A, Space X firmasına ait Falcon 9 roketi ile uzaya gönderildi. Türkiye saatiyle 04.28'de yapılacağı planlanan uydunun fırlatılışı, hava şartları nedeniyle yaklaşık 1 saat ertelenerek Türkiye saatiyle 05.15'de gerçekleşti.

30 yıl hizmet verecek

SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle ABD/Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral üssünden fırlatılacak uydu, 31 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek. Türksat 5A uydusu manevra ömrüyle yörüngedeki frekans ve yörünge haklarını 30 yıl boyunca güvence altına alacak.

Uydu, Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan bir coğrafyada 1728 Megahertz kapasiteyle televizyon yayıncılığı ve veri haberleşmesi hizmetleri sunacak.

Yılın ikinci çeyreğinde hizmete girecek

Tamamen elektrikli itki sistemine sahip olan Türksat 5A'nın, 31 derece doğu yörüngesindeki konumuna ulaşmak için yapacağı yolculuğun yaklaşık dört ay sürmesi ve bu yılın ikinci çeyreğinde hizmete başlaması hedefleniyor.

Türksat 5A ve 5B'nin yapım süreci

Türksat 5A ve 5B uydularının tasarım ve üretim faaliyetleri, Airbus D&S firmasının Fransa ve İngiltere'deki tesislerinde yapıldı. Türksat 5B'nin de 2021'de uzaya gönderilmesi hedefleniyor.

Yeni uydularla sadece yayıncılık alanında değil, uydudan geniş bant internet sağlama kabiliyetinde de büyük bir kapasiteye sahip olunacak.

Türkiye, yeni uyduların fırlatılmasıyla oluşacak filosuyla Asya'da, Türk Cumhuriyetleri dahil Çin'e kadar uzanan bölgeye, Afrika ve Avrupa'yı kapsayan coğrafyaya hizmet verecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türksat 5A paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından sabah 04.28 itibarıyla hizmet vereceği yörüngesine fırlatılacak olan, Türkiye'nin beşinci nesil haberleşme uydusu Türksat 5A'ya ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan paylaşımında, "Türksat 5A uzaydan bizlere ilk selamını inşallah yarın verecek. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.