Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEKUYAM) Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, Cumhurbaşkanı kararlarıyla Erdemli ilçesindeki Alata Sahili'nin "kesin korunacak hassas alan" olarak belirlenmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Prof. Dr. Serap Ergene, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 6 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Alata Sahili'nin "kesin korunacak hassas alan" ilan edilmesini olumlu karşıladıklarını belirtti.

Kararla nesli tükenme tehlikesindeki deniz kaplumbağaları ve kum zambaklarının koruma altına alındığını aktaran Ergene, "Bu alanlar özellikle deniz kaplumbağaları açısından çok büyük öneme sahip çünkü bu canlılar doğmuş oldukları kumsallara geliyorlar. Doğmuş oldukları kumsallara geldiklerinde eğer onun yerinde kentleşme varsa bu canlılar yumurtasını bırakacak yer bulamıyor." ifadelerini kullandı.

Ergene, sahilde yaptıkları çalışmada 400 deniz kaplumbağası yuvası belirlediklerini ve buradan çıkan 30 bin yavrunun denizle buluştuğunu aktararak, kararın alınmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.