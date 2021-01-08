Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,92 artarak 14.097 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,65 yükselişle 5.706 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,30 değer kazancıyla 8,411 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,97 artarak 22.966 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, yaklaşık yüzde 0,3 azalışla 1,2220 seviyesinden işlem görüyor.

ABD’deki olaylar bitmesi yükseliş getirdi

Analistler, ABD'de, Kongreye yönelik baskın ve toplumsal olayların uzun sürmemesinin ardından piyasaların tekrar makroekonomik veri ve yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin gelişmelere odaklandığını belirtti.

Avro Bölgesi'nde işsizlik ile ABD'de yayımlanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verileri takip edilecek.

