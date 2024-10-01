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Güncel
AA 01.10.2024 21:22

Türkiye'yi gezme hayaliyle yola çıkan "Örümcek Adam" Isparta'da çocukları eğlendirdi

"Örümcek Adam" kostümüyle Türkiye turuna çıkan Salih Ayaz Koç, Isparta'da çocukları eğlendirdi.

Türkiye'yi gezme hayaliyle yola çıkan "Örümcek Adam" Isparta'da çocukları eğlendirdi

Koç, 45'inci ili olan Isparta'da çeşitli etkinliklere katıldı.

Kirazlı Dere, Andık Deresi, Gölcük Gölü ile kent merkezinde vatandaşlar ve çocuklarla bir araya gelen Koç, çeşitli gösteriler yaptı.

Koç'a ziyareti sırasında Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen tarafından kostüm ve ayakkabı hediye edildi.

Koç, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde 5 ilde çocuklara moral vermek amacıyla gösteriler yaptığını anımsatarak, 72 gün deprem bölgesinde kaldığını söyledi.

Ülke genelindeki tüm çocuklara ulaşmak için "Örümcek Adam" kostümüyle Türkiye'yi gezmek için yola çıktığını anlatan Koç, "Güller ve lavantalar diyarı Isparta'dayım. Isparta doğal güzellikleri, yöresel lezzetleri ve tarihi ile görülmesi gereken bir kent." dedi.

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