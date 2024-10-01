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Güncel
İHA 01.10.2024 21:09

Kırşehir'de şiddetli rüzgar nedeniyle sokaklar boşaldı

Kırşehir'de akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgarla birlikte sokaklar boşaldı. Valilik ise fırtına uyarısında bulundu.

Kırşehir'de şiddetli rüzgar nedeniyle sokaklar boşaldı

Kırşehir'de akşam saatlerinde rüzgarın şiddetini arttırmasıyla birlikte vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklar boşaldı.

Kırşehir Valiliği ise yaptığı yazılı açıklamayla vatandaşlardan ani sel-su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınaya karşı dikkatli olunmasını istedi. Meteoroloji verilerine göre gece saatlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel dolu yağışı ile birlikte yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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