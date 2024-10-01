Çok Bulutlu 10.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 01.10.2024 21:12

Niğde'de kornea nakli yapılan hasta sağlığına kavuştu

Niğde'de görme bozukluğu yaşayan hasta, kornea nakliyle sağlığına kavuştu.

Niğde'de kornea nakli yapılan hasta sağlığına kavuştu

Görme bulanıklığı nedeniyle Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran 51 yaşındaki Mustafa Aybar'a, korneasındaki hastalığa bağlı olarak nakli yapılması kararlaştırıldı.

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ömer Özer ve ekibi, Kayseri Şehir Hastanesi aracılığıyla Afyonkarahisar'dan temin edilen korneayı, başarılı bir şekilde Aybar'a nakletti.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin çabalarıyla kentte ilk defa kornea naklinin gerçekleştirildiğini söyledi.

Hastanın bugün taburcu edileceğini belirten Uslu, "Bundan sonraki süreçte de üniversite olarak Niğde'mize çok büyük katkılar yapacağız. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin öğretim üyeleri özellikle bu operasyonu yapan Ömer hocama, öğretim üyelerimize ve ekibine teşekkür ederim." dedi.

Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Doğan Bahadır İnan da hastanın yaklaşık bir ay önce görme bulanıklığı ve gözde bir leke şikayetiyle hastaneye başvurduğunu, muayeneler sonucunda kornea naklinin olması gerektiğine karar verildiğini aktardı.

Kurdukları Kornea Nakil Merkezi üzerinden temin ettikleri kornanın hastaya başarılı şekilde nakledildiğine işaret eden İnan, "İlimizde ilk defa kornea naklini üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirmiş olduk. Hastamızı takiplerimiz sonucunda bugün şifa ile taburcu ediyoruz. Kontrol muayeneleri sürecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ömer Özer de Niğde'de ilk organ naklini gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Korna nakli olan Mustafa Aybar da sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu vurgulayarak, doktorlarına teşekkür etti.

ETİKETLER
Niğde
Sıradaki Haber
Kırşehir'de şiddetli rüzgar nedeniyle sokaklar boşaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:03
Pezeşkiyan: Saldırgan değiliz ancak tehditlere karşı kararlıyız, İran'la çatışmaya girmeyin
21:49
Beyaz Saray, ABD'nin doğu yakasındaki limanlarda çalışan işçilerin grevini yakından izliyor
21:43
İşgalci İsrail ordusu, Lübnan sınırındaki "askeri yasak bölgeleri" genişletti
22:14
Bakan Kacır: TEKNOFEST'te rekor katılım bekliyoruz
21:33
Bahçeli: Yeni bir döneme giriyoruz
20:04
Soykırımcı İsrail'in Yafa kentinde silahli saldırı düzenlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'u karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'u karşıladı
FOTO FOKUS
Maltepe’de Pitbull cinsi köpek kediye saldırdı
Maltepe’de Pitbull cinsi köpek kediye saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ