Büyükelçi Yılmaz, Mogadişu büyükelçiliğinin Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Bakan Khalif ile görüşmesinden duyduğu memnuniyeti aktardı.

Yılmaz, "İki ülkemizin (Türkiye ve Somali) çalışma bakanlıkları arasındaki teknik iş birliğini geliştirme fırsatlarını değerlendirdik." ifadesine yer verdi.

Büyükelçi Yılmaz, ayrıca Somali Balıkçılık ve Denizcilik Bakanı Warsame ile de bir araya geldi.