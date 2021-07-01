Haber Giriş: 1 Temmuz 2021 Perşembe 15:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
DGS sınav giriş belgeleri erişime açıldı... DGS sınav giriş belgesi alma...
DGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? DGS sınav giriş belgesi erişime açıldı. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın giriş belgeleri erişime açıldı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Dikey Geçiş Sınavı (DGS) giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.
DGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr internet adresinden 01 Temmuz 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.
DGS sınav giriş belgesi için tıklayınız.
11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak 2021-DGS için adayların, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacağı da hatırlatıldı.
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