Haber Giriş: 1 Temmuz 2021 Perşembe 18:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Delta varyantı Sırbistan'da
[Fotoğraf: Getty]
Sırbistan'da 2 kişide COVID-19'un ilk kez Hindistan'da görülen ve çok daha kolay bulaşan "Delta" varyantına rastlandı.
Sırbistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada söz konusu hastaların yakın zamanda yurt dışından döndüğü belirtildi.
Hastaların sağlık durumunun stabil olduğu kaydedilen açıklamada, "Söz konusu kişilerin COVID-19 aşısı yaptırmadığı tespit edilmiştir." denildi.
Açıklamada, ayrıca hastalardan alınan örneklerin Kraljevo Veteriner Enstitüsünde incelendiğinin altı çizildi.
Etiketler: Koronavirüs Delta Varyantı
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