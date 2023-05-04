Türkiye'nin 5. büyük serbest bölgesi Samsun’a kurulacak

Resmi Gazete'de yayımlanan 7201 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye’nin 5. büyük serbest bölgesinin Samsun’da kurulması için ilk adım atıldı.



Akabinde kurulacak olan Orta Karadeniz Serbest Bölgesi ile ilgili Valilik Binası’nda açıklama yapan Samsun Valisi Zülkif Dağlı, "Yüzde 100 doluluk oranına ulaşan Samsun Serbest Bölgesi'nde 2022 yılı verilerine göre 396 milyon dolarlık ticaret hacmine ulaşılmıştır. Ancak gelinen noktada bu bölgede genişleme alanı kalmamıştır. Bu sebeple Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş’un talimatı, Samsun Valiliğimiz ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın öncülüğünde Tekkeköy ilçemize bağlı Kirazlık Mahallesi'nde 'Orta Karadeniz Serbest Bölgesi' kuruluş çalışmaları başlatılmış, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleriyle de Resmi Gazete'de yayımlanan 7201 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bölge resmen kurulmuştur. Bölgenin kurucu ve işletmecisi olan şirkete Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile yatırımcı firmalar Ulusoy Un ve BORSAN’ın ortaklığı bulunmaktadır. Birinci kısmı 223 bin 911 metrekare, ikinci kısım 420 bin 213 metrekare olmak üzere iki kısım olarak planlanmış, genişleme alanı ise bin 500 dekar olarak planlanmaktadır. Yeni arazi kazanımları ile birlikte ülkemizin 5'inci büyük serbest bölgesi olacak olan Orta Karadeniz Serbest Bölgesi'nin 10 bin ilave istihdam ve 1,5 milyar dolar ihracat imkânı oluşturması öngörülmektedir. Serbest bölge yatırımcılarımıza vergi muafiyeti ve indirim, kar transferi, yerli ve yabancı tüm pazarlara kolay erişim, orta ve uzun vadede gelecek planı yapabilme ve gümrük vergisi prosedüründen arındırılmış ticari faaliyet imkanı başta olmak üzere pek çok kolaylık sağlamaktadır” diye konuştu.



"Bölgenin getireceği imkanlar"



Samsun'da kurulacak serbest bölgenin ekonomik anlamda büyük gelişmelere vesile olacağını söyleyen Dağlı, "İlimizde yerleşik firmalarımız tarafından 2022 yılında 1 milyar 317 milyon 598 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir. İlimizde ikinci serbest bölgenin kuruluşu ekonomik anlamda büyük gelişmelere vesile olacaktır. Önümüzdeki yıllarda OSB’lerimizde yer tahsis ettiğimiz firmaların ve yeni serbest bölgemizin de faaliyete başlaması ile birlikte her seneyi rekorla kapatacağımıza inanıyoruz. Samsun’da birçok sektörde yerli ve millî üretim durmaksızın devam edecek ve şehrimiz önümüzdeki yıllarda daha da büyüyerek tam bir sanayi ve ticaret şehri olacaktır. Bizler de Türkiye’mizin yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejisi doğrultusunda Samsun’a yatırım yapmak isteyen tüm girişimcilerimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Bu vesileyle; Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Ticaret Bakanımıza Orta Karadeniz Serbest Bölgesi’nin kuruluşuna verdikleri destek için şükranlarımı sunuyorum. İkinci serbest bölgemiz şehrimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.



"OSB'lerin bir kısmı tamamen dolu, bir kısmı da yüzde 90 doluluk oranını geçti"



Samsun dört ulaşım ağının bir arada bulunduğu konumu, gelişmiş altyapısı ve topraklarıyla Karadeniz Bölgesi'nin en gelişmiş kenti olduğunu söyleyen Vali Dağlı, "Sahip olduğu avantaj ve sunduğu imkanlarla bölgenin sanayi ve tarım alanında üretim, ticaret ve cazibe merkezi konumundadır. Serbest bölgesi, OSB’leri, sanayi siteleri, Lojistik Merkezi, Teknopark ve AR-GE merkezleri, büyük firmaları ve limanlarıyla adeta bölgenin sanayi başkentidir. İlimiz, 8’i sanayi ve 1’i de Tarıma Dayalı İhtisas olmak üzere 9 organize sanayi bölgesine sahiptir. Mevcut OSB'lerin bir kısmı tamamen dolu, bir kısmı da yüzde 90 doluluk oranını geçmiş durumdadır. Bafra, Havza, Kavak, Çarşamba ve Gıda İhtisas OSB alanlarındaki rezerv sanayi parsellerinin de yatırımcılarımıza tahsisini gerçekleştirdik. 150 hektar alanda faaliyet gösterecek Vezirköprü Karma OSB’nin kuruluşunu da geçtiğimiz Aralık ayında tamamladık. Samsun’un büyüyen ekonomisi, genç ve yetenekli iş gücüyle bölge ve ülke ekonomimize katkılar sağlamasında OSB’lerimizin yanı sıra serbest bölgemizin de önemli bir payı bulunmaktadır. Samsun’umuzdaki ilk serbest bölge 1996 yılında 73,15 dönüm alana Yap-İşlet-Devret modeliyle kurulmuştur ve 25 yılı aşkın süredir de faaliyetlerine başarıyla devam etmektedir" ifadelerini kullandı.



Vali Dağlı tarafından yapılan basın açıklamasına ayrıca Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ölmez ve Ulusoy Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy katıldı.