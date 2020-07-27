Türkiye’nin yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında tıbbi yardımları dünyanın birçok yerinde devam ediyor.

Son olarak Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te faaliyet gösteren Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’ne çok sayıda tıbbi cihaz ve ilaç gönderildi.

Üniversite, Türkiye’den gönderilen tıbbi malzemeyi, Kırgızistan’da son zamanlarda yükselişe geçen COVID-19 virüsünden etkilenebilecek öğrenci, personel ve ailelerine acil destek amacıyla kullanacak.

Türkiye iki hafta önce de COVID-19’a yakalanan iki üniversite mensubu ve iki vatandaş için ülkeye ambulans uçak göndermişti.