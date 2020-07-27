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Türkiye’den Manas Üniversitesi’ne tıbbi yardım
Sağlık Bakanlığı, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlüğü’nün başvurusu üzerine çok sayıda tıbbi cihaz ve ilaç yardımında bulundu.
Türkiye’nin yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında tıbbi yardımları dünyanın birçok yerinde devam ediyor.
Son olarak Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te faaliyet gösteren Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’ne çok sayıda tıbbi cihaz ve ilaç gönderildi.
Üniversite, Türkiye’den gönderilen tıbbi malzemeyi, Kırgızistan’da son zamanlarda yükselişe geçen COVID-19 virüsünden etkilenebilecek öğrenci, personel ve ailelerine acil destek amacıyla kullanacak.
Türkiye iki hafta önce de COVID-19’a yakalanan iki üniversite mensubu ve iki vatandaş için ülkeye ambulans uçak göndermişti.
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