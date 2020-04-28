Haber Giriş: Kaynak: AA
Türkiye'den Kolombiya'ya Kovid-19'la mücadelede gıda yardımı
[Fotoğraf: AA]
TİKA, Kolombiya'da ihtiyaç sahiplerine gıda, temizlik ve hijyen malzemesinden oluşan yardım paketleri dağıttı.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kolombiya'nın Başkenti Bogota'nın kırsal kesimlerinde Kovid-19'la mücadele kapsamında, ihtiyaç sahiplerine gıda, temizlik ve hijyen malzemesinden oluşan yardım paketleri dağıttı.
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