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Van'da menfeze saklanmış uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Gevaş ilçesinde D-300 kara yolunda menfeze gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.
Bu kapsamda, ilçenin Atalan Mahallesi'nde uyuşturucu bulundurdukları tespit edilenlere yönelik operasyon düzenlendi.
Narkotik madde arama köpeği "Cesur"un da katıldığı operasyonda, D-300 kara yolunda menfez içerisine gizlenmiş 10 kilogram esrar ele geçirildi.
Soruşturma sürüyor.
Etiketler: van gevaş operasyon menfeze gizlenmiş uyuşturucuSon Güncelleme: 28 Nisan 2020 Salı 09:29
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