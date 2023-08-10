Türkiye'de yeni kurulacak 6 model fabrikadan 1'i Samsun'da olacak

Samsun Model Fabrika Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde yapıldı.



Samsun iş dünyası ve protokolünün yoğun ilgi gösterdiği toplantıda Genel Müdür Prof. Dr. İlker Murat Ar, Ankara, Bursa, Konya, Kayseri, Gaziantep, Mersin, Adana ve İzmir’den sonra Samsun’da da model bir fabrika kurulmasının son aşamaya geldiğini söyledi. Milli Teknoloji Hamlesi çerçevesinde hareket ettiklerini belirterek sözlerine başlayan İlker Murat Ar, “Milli Teknoloji Hamlesi ideali doğrultusunda Cumhurbaşkanımızın çizdiği vizyon ile birlikte pek çok konuda çalışmalar yürütüyoruz. Bunların yanı sıra doğrudan sanayi işletmelerimize yönelik verimlilik ve dijital dönüşüm alanlarında da destekleyici faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Bunlardan biri de ‘Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezleri’ yani ‘model fabrikalar’. Model fabrikalar ile işletmelerin yalın ve dijital dönüşüm yolculuklarına rehber olmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda 2018’de kuruluma başladığımız model fabrikalar Ankara, Bursa, Konya, Kayseri, Gaziantep, Mersin, Adana ve İzmir olmak üzere 8 ilde faaliyet gösteriyor” dedi.



“Samsun, 6 model fabrikanın kurulacağı illerden biri olacak”



8 ilin ardından kurulacak 6 model fabrikadan 1’inin de Samsun’da olacağını ifade eden Murat Ar, “Bugün ayrı bir heyecan içerisindeyiz. Model fabrikadan hizmet alan firmalar aldıkları danışmanlık ve rehberlik sonucunda öylesine ciddi ve somut faydalar elde ettiler ki bize de model fabrikaların sayılarını arttırma sorumluluğu doğdu. Yeni kurulacak iller açısından da bir çalışma yapıldı. Türkiye'deki 8 model fabrikaya ek olarak yeni kurulacak 6 model fabrikamızın kurulacağı illerden biri olarak Samsun seçildi. Samsun Merkez OSB ev sahipliğinde Samsun Model Fabrikası'nın kurulum sürecine hızlıca başlamış olduk. Kayseri Model Fabrikası mentörlüğünde de çok kısa bir sürede etkin bir süreç işletildi ve Samsun Model Fabrika faaliyete geçme noktasında son aşamaya geldi. Model fabrikalarımızda yalın dönüşüm temelli olarak pek çok faaliyet gerçekleştirmekteyiz. Bu faaliyetlerden işletmelerimizin çok somut kazanımlar elde ettiklerini, faaliyette olan diğer model fabrikalarımızın sonuç raporlarından ve gerçekleştirmiş oldukları sunumlardan da görmekteyiz. Bununla birlikte fabrikaların işletmelerdeki dönüşüm sürecine o işletmelerimizdeki çalışanları eğiterek, rehberlik yaptıklarını vurgulamak isterim. Bu özellik model fabrikaların özgünlüğünü de gösteriyor. Böylece yalın dönüşüm yaklaşımını içselleştirmiş, öğrenerek dönüşen ve sürekli gelişen işletmeler oluşturma hedefine de model fabrikalar aracılığıyla ulaşmaya gayret gösteriyoruz” diye konuştu.



“Samsun, 4 ulaşım ağının bir arada bulunduğu, gelişmiş altyapısı ve bereketli topraklarıyla Karadeniz’in en gelişmiş kentidir"



Cinbir:



“Teknolojik ilerleme ve dijital dönüşüm dünya için yeni bir çağın kapısını araladı” Model fabrika görüşlerini paylaşan Samsun Vali Vekili Şevket Cinbir, “Samsun, 4 ulaşım ağının bir arada bulunduğu, gelişmiş altyapısı ve bereketli topraklarıyla Karadeniz’in en gelişmiş kentidir. Sahip olduğu alanlar ve sunduğu imkanlar ile bölgenin sanayi ve tarım alanı olmasının yanı sıra üretim, ticaret ve cazibe merkezi konumundadır. OSB’ler, sanayi siteleri, serbest bölgeleri, lojistik merkezi, teknopark ve AR-GE merkezleri büyük yatırımcıları ve limanları ile bölgenin sanayi başkentidir. Teknolojik ilerleme ve dijital dönüşüm tüm dünya için yeni bir çağın kapısını araladı. Biz de bu anlamda ilimize kazanç sağlayacak, rekabet dünyasında sadece üretim süreçlerinin değil, bilgi belge analiz ve rapor araçların da hızlı ve erişilebilir olması gerçeğini ön planda tutan model fabrikayı ilimize kazandırmış bulunmaktayız” şeklinde konuştu.



Eldemir:



“Model fabrika ile Samsun'da sanayi ve teknoloji alanında değişim ve dönüşümün sinyallerini vereceğiz” Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanvekili Fahri Eldemir ise “Teknolojik ilerleme ve dijital dönüşüm, tüm dünya için yeni bir çağın kapılarını aralamış durumdadır. Dördüncü Sanayi Devrimi şeklinde adlandırılan bu gelişim süreci yalın üretimle beraber, insanlık için önemli imkânlar sunarken, ülkeler düzleminde ise tüm dengelerin değişmesine ve rekabet koşullarının yeniden şekillenmesine neden olmaktadır. Samsun OSB bölgesinde Model Fabrikamızı faaliyete geçirerek Samsun'da sanayi ve teknoloji alanında değişim ve dönüşümün sinyallerini vereceğiz. Türkiye, kamu kaynaklarıyla, özel sektör teşebbüsleriyle, akademisi ve üniversite-sanayi iş birliği ile aynı hedef doğrultusunda odaklandığında neleri başarabileceğini Milli Teknoloji Hamlesinde hem kendisi görmüş hem de herkese göstermiştir. Model Fabrika projemiz de ülkemiz için bu denli öneme sahip. Verdiği eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile sürekli İyileştirme, yalın üretim, dijital dönüşüm konularında işletmelerin mevcut yapısını değiştirip insan, makine, ekipman, hammadde, zaman ve enerji kaynaklarını verimli şekilde kullanmalarını amaçlayan bir projedir. 5 AR-GE ve tasarım ve 1 Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin faaliyet gösterdiği Samsunumuzda ülke ekonomisine katkı gösteren siz değerli işletmelerimizi yalın felsefeye dayalı verimlilik artışına, akabinde dijital dönüşümü sağlamaya ve böylece işletmelerinizin rekabet gücünü artırmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından model fabrika yaklaşımını aktarmak üzere Kayseri Model Fabrika Direktörü Onur Berberoğlu’nun moderatörlüğünde fabrika direktörleri, model fabrika deneyimleri sanayicilerle paylaştı. Toplantıya ayrıca İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, kamu kurumlarının idarecileri, iş adamları ve davetliler katıldı.