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Güncel
AA 09.08.2023 23:36

Kırıkkale'de tedavi edilen leylek yavrusu cami kubbesindeki yuvaya bırakıldı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde cami kubbesindeki yuvadan düşen leylek yavrusu, tedavisinin ardından yuvasına konuldu.

Kırıkkale'de tedavi edilen leylek yavrusu cami kubbesindeki yuvaya bırakıldı

Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesinde tedavisi tamamlanan yavru, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğü ekiplerince Hüseyin Onbaşı Camisi'nin kubbesindeki yuvasına getirildi.

Leylek, itfaiye ekiplerince yuvaya bırakıldı.

DKMP Şube Müdürlüğü görevlisi Utku Ercan, tedavi ve dinlenme sürecinin ardından bir süre şubelerinde leyleğe baktıklarını söyledi.

Yuvasına bırakmak için kuşu ilçeye getirdiklerini aktaran Ercan, "İlk aldığımızda bitkin haldeydi. İnsanlarımız da bu konuda daha duyarlı olursa ne mutlu bize" dedi.

Hüseyin Onbaşı Camisi'nin kubbesindeki yuvasından 5 Ağustos'ta rüzgarın etkisiyle düşen leylek yavrusu, vatandaşların ihbarıyla DKMP Kırıkkale Şube Müdürlüğü ekiplerince tedavisi için KKÜ Veteriner Fakültesine götürülmüştü.

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