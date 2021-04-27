Günlük bazda dün 853 bin 700 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 849 bin 558 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,8 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 12,5 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 5 bin 437 megavatsaat elektrik ithalatı, 9 bin 375​​​​​​​ megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.