Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 625 megavatsaatle saat 14.00'te, en düşük tüketim ise 28 bin 813 megavatsaatle saat 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 835 bin 482 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 827 bin 834 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20,9 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17 ile barajlı hidroelektrik ve yüzde 15,6 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 663 megavatsaat elektrik ithalatı, 9 bin 504 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.