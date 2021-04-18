TORONTO (AA) -

Merkezi Adana’da bulunan İnfak Derneğinin Kanada temsilcisi Cengiz Koçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medya üzerinden yaptıkları duyurularla başlattıkları kampanyayla ramazanın başından bu yana 2 binin üzerinde iftar paketi dağıtıldığını söyledi.

Koçak, "Adana İnfak Derneği ile 4 sene önce Suriye’deki çocuklara kıyafet yardımı topladığımızda tanıştık. Topladığımız bebek ve çocuk kıyafetlerini Suriye göndermek istedik. Dernek de bu kıyafetleri kamplarda dağıttı. Yapılan yardımları çevremizdeki arkadaşlarımıza anlattığımız zaman onlar da işin ucundan tutmaya başladı." dedi.

Kanada’nın Montreal kentinde yaşayan Koçak, sosyal medya üzerinden yaptıkları duyurular sonrası, Toronto, Hamilton, Vancouver gibi diğer şehirlerde yaşayan Türklerin de fitrelerini Arakanlılara yardım için yolladıklarını anlattı.

"Aranan ilk şey güven"

Yardım işlerinde insanların aradığı ilk şeyin güven olduğuna işaret eden Koçak şunları söyledi:

"Bağış yapanların aradığı ilk şey güven. Gönderilen yardımın ihtiyaç sahibine ulaştığı fotoğraf ve videolar, insanların gönlündeki şüpheyi kaldırmaya yetiyor. Biz arkadaşlarla ortak olarak yıl içinde kamplarda ve yetimhanelerde zaten yemekler veriyor, kurbanlarımızı da (Bangladeş'te) Arakanlı Müslümanların kaldığı kamplarda ve Afrika'da kestiriyorduk. Bu sene ramazan ayında işi biraz daha büyütelim diye sosyal medyadan dostlarımıza ilan ettik. Hamdolsun şu ana kadar 2 binin üzerinde iftar paketi dağıttık. Buna ramazan ayı boyunca devam edeceğiz."

Kamplarda iftar paketlerini mülteci aileleri incitmeden dağıtmak için ailenin çocuklarını çağırdıklarını anlatan Cengiz Koçak, "Henüz daha ramazanın başındayız. Rabb'im nasip ederse iftarlarımıza ve yıl içindeki yardımlarımıza devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Arakan'da şiddet ve katliamların artmasıyla Arakanlı Müslümanlar çevre ülkelere sığınmak zorunda kalmıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.