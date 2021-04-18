Haber Giriş: 18 Nisan 2021 Pazar 09:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'dan Kütahya'ya geçişlerde Kovid-19 denetimleri yapılıyor
[Fotoğraf: AA(ARŞİV) ]
Manisa-Kütahya il sınırında jandarma ve polis ekiplerince yeni tip koronavirüs (Covid-19) denetimleri yapılıyor.
Demirci'de Simav kara yolu üzerinde çalışma yapan jandarma ve polis ekipleri, araçlardaki sürücü ve yolcuların seyahat izin belgelerini kontrol ediyor.
Belgeleri olan ve kısıtlamadan muaf vatandaşların Kütahya yönüne geçişine izin veriliyor.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
Sıradaki Haber
TDV'den Malezya'da ihtiyaç sahiplerine 600 ramazan gıda kolisi yardımı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz