Demirci'de Simav kara yolu üzerinde çalışma yapan jandarma ve polis ekipleri, araçlardaki sürücü ve yolcuların seyahat izin belgelerini kontrol ediyor.

Belgeleri olan ve kısıtlamadan muaf vatandaşların Kütahya yönüne geçişine izin veriliyor.