Günlük bazda dün 754 bin 684 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 749 bin 89 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 35,8 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,2 ile linyit santralleri ve yüzde 13,5 payla ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 10 bin 342 megavatsaat elektrik ithalatı, 15 bin 907 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.