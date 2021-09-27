Haber Giriş: 27 Eylül 2021 Pazartesi 20:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda iki zanlı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda düzenlenen operasyonda S.S. ve O.Z. gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada 2 kilogram kubar esrar, 3 kök Hint keneviri, ruhsatsız silah ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarma komutanlığındaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Kırklareli Uyuşturucu
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