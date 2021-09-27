İlçede bir süredir hırsızlık şüphelisi olarak aranan E.G. ve K.A'nın içerisinde olduğu otomobilin Bodrum-Turgutreis kara yolunda seyrettiğini fark eden Bodrum Bölge Trafik Denetleme Amirliğine bağlı polisler, aracı durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına rağmen araçlarıyla bölgeden kaçmaya çalışan şüpheliler, araçlarıyla yol kenarındaki bir reklam panosuna çarptı.

Yaya olarak ormanlık araziye kaçan şüphelilerden ikisi kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Kovalamaca sırasında durdurmak istediği şüpheliyle yere düşen polis memuru Gökhan Genç, bacağından hafif yaralandı.

Kaçan diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.