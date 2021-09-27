Haber Giriş: 27 Eylül 2021 Pazartesi 20:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da çıkan orman yangını söndürüldü
[Fotoğraf: AA (ARŞİV)]
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, makilikte çıktıktan sonra ormana yayılan yangında 6 dönümlük alan zarar gördü.
Şehvarmaz Mahallesi Bağlar mevkisindeki makilikte henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı.
Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve Geyve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 6 arazöz 1 su tankeri, Pamukova, Geyve İtfaiye Grup Amirliğine bağlı 2 su tankeri, 20 personel ile müdahale edildi.
Ekiplerin yoğun çalışması sonrası yangın kontrol altına alındı.
Yangında yaklaşık 6 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.
Ekiplerin soğutma çalışmalarına devam ediyor.
Etiketler: Sakarya Orman Yangını İtfaiye
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