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Güncel
AA 10.11.2023 14:57

Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayağı Trabzon'da start aldı

PETLAS 2023 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayağı için Trabzon'un Akçaabat ilçesinde start seremonisi yapıldı.

Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayağı Trabzon'da start aldı

Trabzon Off-Road Kulübü tarafından, ICRYPEX ile PETLAS sponsorluğunda, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Akçaabat Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen şampiyonaya katılacak 19 ekip, Akçaabat Belediyesi önünde bir araya geldi.

Organizasyona katılan Akçaabat Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ve İlçe Emniyet Müdürü Ali Yavuz, araçların çıkışı için start verdi.

Belediye Başkanı Ekim, ilçede şampiyonayı bir kez daha düzenlemekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Şampiyonanın hafta sonu Hıdırnebi Yaylası'nda gerçekleştirileceğini belirten Ekim, "Off-road heyecanının artması, şehrimize insanların şampiyona için gelmesi hoşumuza gidiyor. Şampiyonanın yaylada düzenlenmesi farklı bir durum. Ancak yaylada ağaca, yeşil dokuya zarar vermeden bir etapta koşulacak" dedi.

Yarın saat 10.30'da Hıdırnebi Yaylası'nın Acısu Balıklı mevkisindeki mukavemet etabı ile devam edecek organizasyon, 12 Kasım Pazar günü aynı bölgede oluşturulan seyirci etabıyla sona erecek.

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