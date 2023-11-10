Malatya'da 6 bin 335 öğrenciye ara tatili değerlendirme kitabı dağıtıldı

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, merkez Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde 14 ortaokulda 6 bin 335 öğrenciye toplamda 25 bin 340 kitap dağıttı.

Ara tatil için dağıtılan setler, Fen Bilimleri, Matematik, Türkçe ve Sosyal Bilgiler olmak üzere 4 test kitabından oluşuyor.

Battalgazi ilçesindeki Orhan Gazi Ortaokulunda kitap dağıtımı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Kılınç, öğrencilerin tatillerini iyi değerlendirebilmeleri için katkıda bulunmak istediklerini söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır da Büyükşehir Belediyesine katkısı ve desteği için teşekkür etti.

Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Kaçmaz da Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, "Öğrencilerimiz ara tatilde geçmişteki konuları tekrara edecekler ve eksiklerini gidereceklerdir." ifadesini kullandı.