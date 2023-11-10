Çok Bulutlu 16.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 10.11.2023 14:54

Malatya'da 6 bin 335 öğrenciye ara tatili değerlendirme kitabı dağıtıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılının birinci ara tatili nedeniyle 14 ortaokulda 6 bin 335 öğrenciye "Güz Tatili Değerlendirme Kitap Seti" dağıttı.

Malatya'da 6 bin 335 öğrenciye ara tatili değerlendirme kitabı dağıtıldı
[TRT Haber (Arşiv)]

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, merkez Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde 14 ortaokulda 6 bin 335 öğrenciye toplamda 25 bin 340 kitap dağıttı.

Ara tatil için dağıtılan setler, Fen Bilimleri, Matematik, Türkçe ve Sosyal Bilgiler olmak üzere 4 test kitabından oluşuyor.

Battalgazi ilçesindeki Orhan Gazi Ortaokulunda kitap dağıtımı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Kılınç, öğrencilerin tatillerini iyi değerlendirebilmeleri için katkıda bulunmak istediklerini söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır da Büyükşehir Belediyesine katkısı ve desteği için teşekkür etti.

Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Kaçmaz da Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, "Öğrencilerimiz ara tatilde geçmişteki konuları tekrara edecekler ve eksiklerini gidereceklerdir." ifadesini kullandı.

ETİKETLER
Malatya
Sıradaki Haber
Çiçekçiden çaldığı çelengi başka bir çiçekçiye sattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:17
Gazze'de öldürülenlerin sayısı 11 bini geçti
15:55
Havalimanları yerli ve milli yazılımla korunacak
16:12
İsrail medyası: 7 Ekim'de ordu İsrailli sivilleri de vurdu
15:29
Binance, ruble bazlı işlemlerini sonlandırıyor
15:27
Gazze'deki hastanelerde yakıt sıkıntısı nedeniyle ameliyatlar el feneri ışığında yapılıyor
15:25
CHP Parti Meclisi'nde kurultay sonrası ilk toplantı
Türk Yıldızları Antalya semalarında "Ata'ya saygı" uçuşu yaptı
Türk Yıldızları Antalya semalarında "Ata'ya saygı" uçuşu yaptı
FOTO FOKUS
İsrail medyası: 7 Ekim'de ordu İsrailli sivilleri de vurdu
İsrail medyası: 7 Ekim'de ordu İsrailli sivilleri de vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ