Federasyonun 2020 yılı programında yer alan bazı eğitim faaliyetleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenmişti. Normalleşme süreciyle birlikte Türkiye Dağcılık Federasyonu, yapılacak tırmanış ve eğitim faaliyetleriyle ilgili hazırlamış olduğu yönergeyle kulüp ve sporcuların uyacağı kuralları belirledi. Bu kapsamda milli takım sporcuların çalışmaları ve eğitim faaliyetleri, kontrollü bir şekilde yeniden başladı.

"Ateş ölçümü yapılıyor, sosyal mesafe kuralına uyuluyor"

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle ara verilen eğitim faaliyetlerine Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen yeni düzenlemelerle temmuz ayı itibarıyla başlanıldığını bildirdi.

Dağcılık eğitim faaliyetlerinin Niğde Aladağlar'da yapıldığını belirten Başar, "Burada sporcuların eğitimleri alınan önlemler çerçevesinde sürdürülmektedir. Her gün ateş ölçümleriyle başlayan eğitimlerde sosyal mesafe kuralına uyuluyor. Spor Tırmanış Milli Takım sporcularımız ise illerinde yer alan spor tırmanış duvarlarında sosyal mesafe kuralı çerçevesinde antrenörleriyle antrenmanlara başladı." diye konuştu.

Federasyon başkanı Ersan Başar, "Tüm eğitim ve antrenman faaliyetlerinden önce sporculara Kovid-19'dan korunmayla ilgili dersler verildi. Federasyon olarak yeni normalleşmeler kapsamında tüm spor kulüplerimize yapılacak faaliyetlerde dikkat edilmesi gereken kuralları içeren afiş ve dokümanlar gönderilerek farkındalık seviyesinin yükseltilmesi sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.