Erzurum'da alınan bilgiye göre, Yakutiye ilçesi Yeğen Ağa Mahallesi Nenehatun Caddesi'ndeki Gazi Aile Sağlığı Merkezi yanında yer alan ve içinde plastik eşya ile araç lastiklerinin de bulunduğu hurdalıkta yangın çıktı.

Yangının büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, hurdalığın yanındaki caddeyi trafiğe kapatarak araçların yangın mahalline girişine izin vermedi.

İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, sağlık ocağı ve çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Sağlık ocağındaki doktor ve çalışanlar, dumandan etkilenmemek için bir süre dışarıda bekledi.

Dumandan etkilenen bazı itfaiye görevlilerine ise olay yerine gelen ambulanstaki sağlık çalışanları müdahale etti.