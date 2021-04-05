Hartum'da 10 yıldır ikamet eden Ressam Meral Çaylı, Fotoğrafçı Vasfiye Tokgöz ve Sudanlı ressam arkadaşları Munim Hamza'nın, Hartum'daki Heritage House sergi salonunda düzenlenen etkinliğinde 70 eser sergilendi.

Sergiye, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ve eşi Emine Neziroğlu, elçilik personeli ve çok sayıda Türk ve Sudanlı vatandaş katıldı.

Fotoğrafçı Vasfiye Tokgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sudan çok farklı kültürlerin olduğu bir ülke. Gün içinde birçok farklı şeyle karşılaşabiliyorsunuz. Cep telefonumla ve fotoğraf makinemle yakaladığım ilginç kareleri anılarıma katmak için biriktirdim. Bu arada iki sanatçı arkadaşımızla beraber doğaçlama bir sergi oluşturmaya karar verdik. Toplamda 70 eserimiz sergileniyor. Sanatın dilinin tek olduğunu, insanları nasıl birleştirdiğini göstermek istedik." dedi.

Ressam Meral Çaylı, "Resme ortaokuldan beri ilgim var ama özel bir ders almadım. Burada önce Munim'in resimleriyle sonra kendisiyle tanıştım. Bir süre beraber çalıştıktan sonra bir sergi yapmaya karar verdik. Arkadaşım Vasfiye çok güzel fotoğraf çekiyor. Üçümüz bir araya gelerek böyle bir etkinlikte bulunduk." diye konuştu.

Sudanlı Ressam Munim Hamza da sanatın bir dil olarak nerelere uzanabildiğini gösterebilmek amacıyla bu sergiyi organize ettiklerini söyledi.

Hamza, "Halkların dilleri farklılık gösterir ancak sanat tüm halkların ortak dilidir. Sanatın dünya dili olduğunu ispat etmek için bu sergiyi düzenledik. Gerçekten çok güzel şeyler ortaya çıktı. Sanat siyasetçileri ve fikir insanlarını bir araya getiriyor. Sergi, hatırı sayılır ziyaretçiye sayısına ulaştı. Bu ilk sergimiz oldu. Vasfiye ve Meral ile birlikte grup olarak Sudan dışında da sergiler düzenleyeceğiz inşallah.” ifadelerini kullandı.