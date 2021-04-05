Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 09:25Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bursa'da seyir halindeki araç alev aldı
[Fotoğraf:İHA]
Bursa'da seyir halindeki araç alevlere teslim olurken, o anlar yoldan geçen vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Yangın, Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki plakası belirlenemeyen araç motor kısmından alev aldı. Alevler kısa sürede aracın tamamını sardı.
Yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaparak, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.
Aracın yanma anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Yangında yaralanan olmazken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.
Sıradaki Haber
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz