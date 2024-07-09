Türk Kızılay Ağrı'da yardım ulaştırdığı yaşlıların evlerini de temizliyor

Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi, ilçede ihtiyaç sahiplerine yönelik çalışmalarını yılın 12 ayı sürdürüyor.

Giyim, gıda, yemek ve kışın da çeşitli yardımlarla ihtiyaç sahiplerine destek olan Kızılay, yalnız başına yaşayan ve kendilerine bakmakta zorluk çeken vatandaşların da yanında oluyor.

Kızılay gönüllüleri, yaşlı ve tek başına yaşayan vatandaşların evlerini belirli periyotlarda ziyaret ediyor.

Yalnızlıklarına ortak oluyorlar

Onlarla sohbet edip vakit geçiren gönüllüler, evlerini de temizliyor.

Gönüllüler, halılardan pencerelere kadar evlerinde tüm temizliği yaptıkları kişilerin hayır dualarıyla mutlu oluyor.