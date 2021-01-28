Bakırlıtepe mevkisine 1971'de dönemin Valisi Hüseyin Öğütçen öncülüğünde kurulan kayak merkezinde dün kar yağışı etkili oldu.

Kar kalınlığının istenilen seviyeye ulaşması üzerine pistlerde çalışma yapılarak, kayak tutkunlarının hizmetine sunuldu.

Acemi, orta seviye ve profesyoneller için 4 pistin bulunduğu Saklıkent'te, kayakseverler 5 kilometre kesintisiz kayak ve snowboard yapabiliyor.

Yeni kayak odası açılarak, tüm kayak malzemelerinin yenilendiği, 6 milyon liralık yatırımla pistlerden tesisteki halatlara ve telesiyeje kadar yenilenen bölgede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri de alındı.

"Kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti"

Saklıkent Kayak Kompleksi Genel Müdürü Hasan Sevindi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar kalınlığının 30 santimetreyi geçtiğini söyledi.

Araçlarla pistlerdeki karın ezilerek, kayak için hazırlandığını ifade eden Sevindi, "Kar bu yıl biraz geç geldi. Dört pistte de kayak yapılabiliyor. Kayak tutkunlarını bekliyoruz. Güzel bir sezon geçmesini umuyoruz." dedi.