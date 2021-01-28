Tuzluca ilçesine bağlı Hadımlı, Göktaş ve Güzeldere köylerinin arasında bulunan vadideki ilginç kaya oluşumları, bölgedeki kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

Doğa sporcuları tarafından "Testere Vadisi" olarak adlandırılan bölge her mevsim farklı güzelliği ile ziyaretçilerini cezbediyor.

Ortasından geçen akarsu kenarında 70 metreye kadar uzanan dik kayalar, dağcılar tarafından ilgi görüyor.