Haber Giriş: 28 Ocak 2021 Perşembe 11:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
"Testere Vadisi" beyaz örtüsüyle farklı güzelliğe büründü
[Fotoğraf: AA]
Iğdır'da etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen "Testere Vadisi"nde güzel manzaralar oluştu.
Tuzluca ilçesine bağlı Hadımlı, Göktaş ve Güzeldere köylerinin arasında bulunan vadideki ilginç kaya oluşumları, bölgedeki kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.
Doğa sporcuları tarafından "Testere Vadisi" olarak adlandırılan bölge her mevsim farklı güzelliği ile ziyaretçilerini cezbediyor.
Ortasından geçen akarsu kenarında 70 metreye kadar uzanan dik kayalar, dağcılar tarafından ilgi görüyor.
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