Tunus’un güneybatısında yer alan Kasrin vilayetine bağlı Tele beldesi yerel idari sorumlusu Cevher el-Şabani, yaptığı açıklamada, bölgede dün gece etkili olan yoğun yağışların sele yol açtığını söyledi.

Şabani, sivil savunma ekiplerinin sel felaketinin yaşandığı bölgede 30 yaşlarında bir gencin cesedine ulaştığını, sel sularına kapılarak kaybolan bir kişiyi arama kurtarma çalışmalarının ise devam ettiğini aktardı.

Tunuslu yetkililer birkaç gün önce ülkenin çeşitli bölgelerinin yoğun yağış alacağını, vatandaşların dikkat etmeleri gerektiğini duyurmuştu.