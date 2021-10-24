İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, 19 Ekim'de Orhan Kemal Bulvarı'nda kuyumcu dükkanı çalışanı Ekrem T'yi (48) iş yerinin önünde silahla vurup kaçtıkları iddia edilen iki şüphelinin kimliklerini belirledi.

Ekipler, yaptıkları operasyonla zanlılar Can D. (20) ve Aydın Can S'yi (21) yakaladı, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayı ele geçirdi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan iki zanlı tutuklandı.

Yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor.

Merkez Yüreğir ilçesinde kuyumcu çalışanı Ekrem T'ye iş yerinin önünde bulunduğu sırada motosikletle gelen iki kişi tarafından tabanca ile ateş açılmış, bacağından yaralanan Ekrem T, sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.