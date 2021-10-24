Haber Giriş: 24 Ekim 2021 Pazar 09:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da bir evden 3 bin lira çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir evden 3 bin lira çaldığı öne sürülen şüpheli, Kırkağaç ilçesinde yakalandı.
Manisa'da alınan bilgiye göre, Muradiye Mahallesi'ndeki hırsızlık olayına ilişkin jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin K.Ş, olduğunu tespit etti.
Zanlı, Kırkağaç ilçesinde polislerce yakalandıktan sonra jandarma ekiplerine teslim edildi.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Manisa
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