Tunceli'ye özgü lezzetler "Türk Mutfağı Haftası" programında tanıtıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın organize ettiği "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri devam ediyor. Tunceli'de de Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Valilik ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde etkinlik düzenlendi.

Moğultay Mahallesi'ndeki Yeraltı Çarşısı Meydanı'nda kurulan stantlarda, kentin yöresel lezzetlerinden zerfeti kat kat, düğün çorbası, gaut, haşıl, babuko, kömbe, gulik çorbası, şir, bişi, dut tatlısı, ışkın kavurması ve niyaz sergilendi.

Stantları gezen katılımcılar, yemeklerin tadına bakarak aşçılardan tarifleriyle ilgili bilgi aldı.

Etkinliğe protokol üyeleri de katıldı

Programa, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuh Köroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.