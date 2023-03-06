Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi 15:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli'den depremlerden etkilenen Adıyaman'a 3 tır içme suyu gönderildi
Tunceli Valiliği tarafından, depremlerden etkilenen Adıyaman'a 3 tır içme suyu gönderildi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından kentte başlatılan yardım kampanyaları devam ediyor.
Bu kapsamda Valilik koordinesinde Munzur Su AŞ ve Onfa Yapı İnşaat tarafından, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla binlerce pet şişe su hazırlandı.
Ekiplerce Ovacık ilçesinde bulunan su fabrikasında 3 tıra yüklenen sular, depremlerden etkilenen Adıyaman'a doğru yola çıktı.
Etiketler: Tunceli
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