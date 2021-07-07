Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Kuşçu köyünde, yıllardır aynı elektrik direkleri ve evlerin çatılarına yuva yapan çok sayıda leylek, sevimli halleriyle köylülerin ilgi odağı oluyor.

Mazgirt ilçesi, el değmemiş doğası, tarihi mekanları ve yaban hayatı varlığıyla her mevsim görülmeye değer güzellikler sunuyor.

Zengin bitki örtüsü ve kuş türleriyle de öne çıkan ilçe, özellikle mart-eylül aralığında su kaynaklarının bolluğu ve beslenme olanaklarının fazla olması sebebiyle yüzlerce leyleğe ev sahipliği yapıyor.

Her yıl bahar aylarında ilçeye gelen leylekler, besleyici sulak alanlara sahip olan Keban Baraj Gölü kıyısındaki ya da dağlık alanlarda kurulu köylerdeki elektrik direklerine, evlerin çatılarına ve bacalarına yuva kuruyor.

İlçeye bağlı 14 haneli Kuşçu köyünü de mart ayından bu yana mesken tutan leylekler, buradaki ev ve elektrik direklerine yaptıkları yuvalarda yaşamlarını sürdürüyor.

Ağaç dalları kullanarak oluşturdukları yuvalarda kuluçkaya yatan leyleklerin, bir ay önce yumurtadan çıkan ve bugünlerde uçmayı öğrenmeye başlayan yavrularıyla da köydeki popülasyonları arttı.

Sonbahara kadar köyde konaklayacak olan leylekler, kışın gelmesiyle yeniden sıcak iklime sahip bölgelere doğru göç edecek.

Köylülerden Süleyman Öncü, AA muhabirine, elektrik direkleri ve ev çatılarına yuva yapan leyleklerin köye ayrı bir renk kattığını söyledi.

Çocukluğundan beri leyleklerin köyüne gelip yuva kurduğunu ifade eden Öncü, "Leylekler mart-nisan ayında bazen de hava sıcak olursa şubatta köyümüze geliyor. Önce dişi leylekler geliyor ve birkaç gün sonra da erkek leylekler yuvaya konuyor, yuva tamiratı yapıyorlar. Köyümüzdeki bazı leyleklerin iki bazılarının da şu an 3 ya da 4 yavrusu bulunuyor." dedi.

"Baharda leylekler geldiğinde sevinçten havaya uçuyorum"

Öncü, geçmişte köylerinin yanı başından nehir geçtiğini ve bu nedenle leyleklerin yuva yapmak için köylerini pek tercih etmediğini dile getirdi.

Keban Baraj Gölü'nün su tutmasından sonra köylerine çok sayıda leyleğin yuva kurmaya başladığını anlatan Öncü, "Şu an yavrularla birlikte köyde yaklaşık 45 leylek yaşamını sürdürüyor. Mesela köyde yaşayan çocuklar ilkbaharda 'bizim leylekler geldi' diyor. Baharda leylekler geldiği vakit ben de sevinçten havaya uçuyorum. Bizim köyün adını da burada geçmişte çok sayıda kuş türünün yaşamasından dolayı 'Kuşçu' koymuşlar." ifadelerini kullandı.

Köy sakini Kemile Şimşek de leyleklerin mart ayında köye geldiğini ve ağustosun son haftasında köydeki yuvaları terk ettiğini belirtti.

Şimşek, leyleklerin bir aylık kuluçka süresinin ardından yavrularını dünyaya getirdiğini ifade ederek, "Leylekler köyümüzden gittiği zaman biz çok merak ediyoruz. Geldikleri zaman da baharın müjdecileri oldukları için çok seviniyoruz. Köyümüzde yaklaşık 10 tane yuva var. Her yuvada 4-5 tane yavru var. Yavrular uçmaya başladıysa leylekler o zaman buradan giderler." diye konuştu.