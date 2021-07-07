Bölgeden kalkış yapan, bir yüzünde Türk bayrağı olan diğer yüzünde ise Türkiye yazan kalp şeklindeki sıcak hava balonu, ziyaretçilerin ilgisini çekti. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Kapadokya, peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, yer altı yerleşim merkezleri, kayadan oyma tarihi manastırları ve ilginç coğrafi şekilleriyle turistlerin ilgisini çekiyor.

