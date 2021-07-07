Haber Giriş: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 10:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kapadokya'da kalp şeklindeki balon ziyaretçileri etkiledi
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Kapadokya'da, gün doğarken peş peşe gökyüzüne yükselen onlarca sıcak hava balonu, bölgenin manzarasına ayrı bir güzellik katıyor.
Bölgeden kalkış yapan, bir yüzünde Türk bayrağı olan diğer yüzünde ise Türkiye yazan kalp şeklindeki sıcak hava balonu, ziyaretçilerin ilgisini çekti. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Kapadokya, peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, yer altı yerleşim merkezleri, kayadan oyma tarihi manastırları ve ilginç coğrafi şekilleriyle turistlerin ilgisini çekiyor.
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