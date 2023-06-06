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Güncel
AA 06.06.2023 16:14

Tunceli'de yaban keçileri yerleşim yerine indi

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde koruma altındaki yaban keçileri yerleşim yerlerine inerek bahçelerdeki otlarla beslendi.

Tunceli'de yaban keçileri yerleşim yerine indi

Yaban hayatı varlığıyla öne çıkan ilçede, kaçak avcılıkla mücadele ve yöre sakinlerinin çevre hassasiyeti sayesinde yaban keçilerinin sayısı giderek artıyor.

Bölgedeki dağ ve ormanlarda yaşamlarını sürdüren yaban keçileri, bazı zamanlarda da sürü halinde Tepebaşı Mahallesi’ne geliyor.

Tunceli'de yaban keçileri yerleşim yerine indi

Evlerin bahçelerini mesken tutan keçiler, buldukları otlarla karınlarını doyurup çeşmelerden su içiyor.

İlçe sakinlerinden Belgin Tepe, yaban keçilerini evinin yanında gördüğü için heyecanlandığını söyledi.

"İlk defa şahit oldum"

Keçilerin koruma altında olduğunu belirten Tepe, "Daha önce yaban keçilerini Tağar Çayı’nın kenarında görmüştüm ama mahalleme kadar geldiklerine ilk defa şahit oldum, çok sevimli hayvanlar." dedi.

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