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Güncel
AA 06.06.2023 15:47

Hakkari'de depremlerde yaşamını yitirenler için Zap Suyu'na çiçek bırakıldı

Hakkari'de 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına Zap Suyu'na çiçek bırakıldı.

Hakkari'de depremlerde yaşamını yitirenler için Zap Suyu'na çiçek bırakıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Nazmi Yakar ve kurum personeli, Vali Yardımcısı Tevfik Kumbasar'ı makamında ziyaret etti.

Yakar ve beraberindekiler, daha sonra Kadastro Müdürü Temel Çimen, Ticaret Müdürü Salih Çiftçi, jandarma ekipleri, AFAD ve karayolları personeli ile Depin mevkisine geçerek, depremde hayatını kaybedenler için Zap Suyu'na çiçek bıraktı.

Yakar, yaptığı açıklamada, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları anmak amacıyla etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Yakar, "Bir daha böyle felaketleri yaşamamayı ümit ediyoruz. Depremde kaybettiğimiz canlarımızı unutmadık. Kurum olarak 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlilerimiz çerçevesinde onları anmak istedik. Bizi yalnız bırakmayan bütün kurumlara teşekkür ederiz." dedi.

Kurum personeli, konuşmanın ardından Zap Vadisi'nde çöp topladı.

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