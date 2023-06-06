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Güncel
AA 06.06.2023 15:39

Mardin'de 22 bin 278 tarihi eser ele geçirildi

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde Roma, Bizans, Artuklu ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 22 bin 278 tarihi eser ele geçirildi.

Mardin'de 22 bin 278 tarihi eser ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Gümüşpınar Mahallesi'nde ikamet eden M.T'nin evinde çok sayıda kültür ve tabiat varlığı bulundurduğunun ve tarihi eserleri satmak için müşteri aradığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Şüphelinin adresinde yapılan aramada, Roma, Bizans, Artuklu ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 19 bin 95'i sikke olmak üzere metal yüzük, ok uçları, tedavi araçları, altın görünümlü obje, mızrak ucu, metal kap ve figürler, mühür, kama, yüzük, cam cisim, balta, kemer gibi toplam 22 bin 278 parça tarihi esere el koyuldu.

Tarihi eserler incelenmek üzere Mardin Müze Müdürlüğüne gönderildi.

Gözaltına alınan şüphelinin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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