Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, av sezonunun açılmasıyla kent merkezi ve ilçelerinde denetimlerin arttığı belirtildi.

DKMP Tunceli Şubesi ekiplerince sahada çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü aktarılan açıklamada, "2020 -2021 av sezonunun açılmasıyla koruma kontrol ekiplerimizce 17 Ekim tarihinde 40 kişi kontrol edilmiş olup usulsüz avlandıkları saptanan 3 kişiye yasal işlem uygulanmıştır." ifadesi kullanıldı.