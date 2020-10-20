Haber Giriş: Kaynak: AA
Silivri'de fabrika yangını
[Fotoğraf: AA]
Silivri'deki bir sünger fabrikasında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
İstanbul'da Ortaköy Sanayi Sitesi'ndeki 5 katlı sünger fabrikasının çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine farklı ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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