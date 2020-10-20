İstanbul'da Ortaköy Sanayi Sitesi'ndeki 5 katlı sünger fabrikasının çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine farklı ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.