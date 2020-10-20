İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün ve uyuşturucu bulunduğunu belirlediği Taşucu ve Say mahallelerindeki 3 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde 10 bin makaron, 1200 tütünle doldurulmuş makaron, 20 kilogram tütün, 6 litre kaçak içki, bir miktar sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ekipler 4 şüpheliyi gözaltına aldı.