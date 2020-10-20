İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, 15 Ekim'de Bahçelievler'deki bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, 150 bin 950 uyarıcı hap, 1 kilo 111 gram kokain, 3 hassas terazi, tabanca ve şarjör ile 8 fişek, 12 bin 250 lira ve 600 dolar ele geçirildi. Operasyonda adreste bulunan 1 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.